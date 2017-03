Colpi d’accetta e colori avviliti, in viale Bodio

Viale Bodio

Circonvallazione esterna, zona 9, Linee S Lancetti

Un uomo di 31 anni è stato ferito a colpi d’accetta, fuori da un negozio di viale Bodio, sabato pomeriggio. Il suo aggressore, 24 anni, ha ammesso di avere agito senza motivo, e dopo la violenza ha tentato la fuga a piedi fino a piazza Bausan, dove è stato arrestato per tentato omicidio. Il 31enne, ferito alla testa sul marciapiede accanto a una carrozzeria, è fuori pericolo di vita. Portato in ospedale, ha spiegato di non avere mai visto prima il suo attentatore.

In una lontana, inimmaginabile epoca di biciclette, viale Bodio deve essere stata un’ampia e pigra strada di fine città, in cui a spezzare il silenzio della giornata erano le sirene delle fabbriche. Poi sono cresciuti gli alberi, con troppa ombra e poca altezza. Le industrie sono state dismesse. E soprattutto sono arrivate le macchine.

Oggi viale Bodio trasmette lo stesso senso di violenza implicita di una pista di corse clandestine – cos’altro si può fare qui, se non sfrecciare sull’asfalto e levarsi tutto di dosso? Per questo hanno piazzato un sensore di velocità, che comanda di rallentare. Ma le impressioni e i presagi sono tutti penosi. I negozi spogli, polverosi, superflui. Certe micragnose casette color pastello. Una stazione di rifornimento tinta di rosso. E poi la vacillante scuola elementare per i bambini della Bovisa, con la sua solennità fuori posto, schiacciata dietro il marciapiede.

