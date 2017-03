Milano, la mappa della cronaca nera 2011

Pubblico qui sotto la mappa della cronaca nera 2011 di Milano – Il giro della nera.

Cosa si può trovare su questa mappa? Si possono trovare tutti (o quasi) i fatti di cronaca nera avvenuti all’interno del Comune di Milano nel corso del 2011. Sono i crimini, gli incidenti e le violenze dei quali quotidiani, testate on line e agenzie di stampa (più sotto l’elenco completo) hanno dato notizia, evidenziando in modo sufficientemente chiaro il luogo degli stessi crimini, incidenti o violenze.

Quelli rappresentati sulla mappa NON sono tutti i crimini, gli incidenti e le violenze avvenute a Milano nel 2011, ma soltanto una piccola parte del totale: quella diventata notizie.

Per visualizzare il tutto in una versione più ampia, usare i pulsanti dello zoom nell’angolo in alto a sinistra nel riquadro della mappa, oppure cliccare qui.

Principali fonti utilizzate: quotidiani cartacei e on-line (Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Libero, Cronaca Qui), agenzie di stampa (Ansa, Omnimilano), testate on-line (Milano Today, Cronaca Milano), “Fatti del giorno” della Questura di Milano.

Per segnalare mancanze o proporre integrazioni, sulla base di notizie pubblicate da fonti giornalistiche: ilgirodellanera@gmail.com

